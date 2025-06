Raffaele Fitto a Lecce | Europa tra difesa strategica autonomia energetica e mercato unico

Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione Europea, ha acceso i riflettori sulla XIII Edizione del Festival dell’Energia a Lecce, un palcoscenico ideale per discutere di difesa strategica, autonomia energetica e mercato unico. In un contesto europeo in rapida evoluzione, l'energia diventa cruciale per il futuro. L'intervento di Fitto invita a riflettere: come possiamo coniugare innovazione e sostenibilità nella transizione energetica? Un'opportunità imperdibile per dare forma al nostro domani.

Durante la XIII Edizione del Festival dell'Energia di Lecce, che si terrà fino al 31 maggio, il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha espresso forti auspici affinché l'evento diventi un punto d'incontro per discussioni, confronti e proposte, con l'energia come tema cardine. Il suo intervento ha suscitato particolare attenzione tra i partecipanti, sottolineando l'importanza

