Rafal Trzaskowski in vantaggio nei primi exit poll delle presidenziali a Varsavia

Rafal Trzaskowski, il sindaco di Varsavia, si afferma nei primi exit poll delle presidenziali con un messaggio di speranza e cambiamento. Il suo vantaggio segna un possibile nuovo corso per la Polonia, sempre più in contrasto con le tendenze sovraniste in Europa. "Sarò il presidente che unirà il Paese", ha dichiarato, promettendo una visione inclusiva. Questo risultato potrebbe rappresentare un punto di svolta per la democrazia nell'Unione Europea.

"Abbiamo vinto". È quello che ha detto il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, 53 anni, candidato di Piattaforma civica (il partito di Donald Tusk), prendendo la parola subito dopo la pubblicazione dei primi exit poll del ballottaggio delle presidenziali, che lo danno in lieve vantaggio rispetto all'avversario sovranista. "Sarò il presidente che unirà tutti i polacchi", ha aggiunto il politico che ha comunque sottolineato di dover aspettare che il risultati siano confermati nelle prossime ore. Stando ai primi exit poll, ha ottenuto il 50,3% contro il 49,7% di Karol Nawrocki, cifre che segnalano comunque un testa a testa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rafal Trzaskowski in vantaggio nei primi exit poll delle presidenziali a Varsavia

