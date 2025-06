Radio Italia Live da Piazza Duomo | Achille Lauro Elodie Fabri Fibra e altri in diretta

Venerdì 30 maggio, Piazza Duomo a Milano si trasformerà in un palcoscenico per la musica italiana con "Radio Italia Live". Achille Lauro, Elodie e Fabri Fibra, tra gli altri, daranno vita a una serata indimenticabile. In un'epoca in cui la musica dal vivo sta vivendo una rinascita post-pandemia, non perdere l'occasione di vivere l'emozione di concerti dal vivo! Sarà un evento da ricordare, segna la data!

Radio Italia Live – Il concerto torna in scena questo venerdì 30 maggio, offrendo un evento musicale imperdibile. La trasmissione partirà alle 20.40 in diretta da Piazza Duomo a Milano, regalando agli appassionati di musica l'opportunità di vivere un momento unico. Una serata stellare La manifestazione vede la partecipazione di artisti di spicco nel panorama

