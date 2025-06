Raccolto elegante e pratico? Ci pensa la banana clip la protagonista di Tik Tok

…palcoscenici di un revival che sta conquistando tutte! La banana clip si ripropone con eleganza e praticità, riportando in auge uno stile vintage che mixa nostalgia e modernità. Perfetta per le giornate estive, non solo è trendy, ma offre anche comfort: addio ai mal di testa da elastico! Scopri come questo accessorio sta rivoluzionando il mondo della bellezza e perché è il must-have della stagione.

Basta elastici che fanno l’effetto trasandato, o mollettoni che schiacciano i capelli. Il futuro del raccolto, anche in vista del caldo estivo, è la banana clip. L’accessorio era il vero protagonista degli anni ’80 e ’90, permettendo di raccogliere i capelli senza tirarli e dando quell’effetto morbido tipico delle acconciature. Ora, i social sono impazziti per la versatilità sia di stile che di dimensioni della clip, che permette di creare tantissime acconciature perfette per combattere il caldo. Perché le banana clip sono la svolta per l’estate. Il concetto è molto semplice: la struttura allungata e dentellata permette di bloccare i capelli come farebbe un pettine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Raccolto elegante e pratico? Ci pensa la banana clip, la protagonista di Tik Tok

