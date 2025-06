Raccolta differenziata a Sondrio | Disponibili a esaminare situazioni oggettive di difficoltà

La raccolta differenziata a Sondrio si fa più inclusiva! Le autorità locali riconoscono le difficoltà di alcuni cittadini e si dichiarano pronte a esaminare situazioni specifiche. Un passo importante che riflette un trend crescente in molte città italiane: l'attenzione alle esigenze individuali per una gestione sostenibile e giusta dei rifiuti. È fondamentale non solo rispettare l'ambiente, ma anche garantire equità tra i cittadini. Scopri come questa iniziativa potrebbe influenzare il tuo quartiere!

"Siamo consapevoli delle difficoltà di alcune persone e, per questo, siamo disponibili a esamire situazioni di oggettiva difficoltà, ma non a concedere deleghe generalizzate che creerebbero disparità tra i cittadini e comporterebbero difficoltà nella gestione del servizio": con queste parole.

