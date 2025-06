Quintana missione Expo | show in Giappone

La Quintana di Ascoli sbarca in Giappone, portando la sua tradizione millenaria in una delle vetrine più prestigiose al mondo! Questa missione Expo non è solo un viaggio per promuovere la rievocazione storica, ma un'opportunità unica di connettere culture e valorizzare il patrimonio italiano. La delegazione, composta da musici e sbandieratori, rappresenta un pezzo di storia che conquista il cuore del Sol Levante. Un passo verso una nuova era di scambi culturali!

Ascoli, 1 giugno 2025 – Scatta la 'missione Expo' per la Quintana di Ascoli. Una delegazione della rievocazione storica, infatti, guidata dal presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti e composta da dodici persone tra musici e sbandieratori dei sei sestieri, è partita alla volta del Giappone. Nella vetrina internazionale più importante del mondo, infatti, da oggi al 7 giugno ci sarà anche lo stand delle Marche, all'interno del quale verrà appunto promossa anche la Quintana. Domani, in occasione della Festa della Repubblica, gli ascolani saranno protagonisti di un'attesa esibizione.

