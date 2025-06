Quindicenne ferito in un incidente a bordo di una Vespa | corsa in ospedale

Un quindicenne, protagonista di un incidente in vespa ad Arzano, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'episodio, avvenuto intorno alla mezzanotte, riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale dei giovani, sempre più a rischio in un contesto dove la mobilità urbana continua a crescere. È fondamentale riflettere su come garantire strade più sicure per i nostri ragazzi, per un futuro senza incidenti.

Intorno alla mezzanotte, i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti ad Arzano, lungo via Luigi Rocco altezza via Benedetto Croce per la segnalazione di un sinistro stradale. Poco prima e per cause in corso di accertamento un 15enne in sella a una vespa era stato convolto in un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Quindicenne ferito in un incidente a bordo di una Vespa: corsa in ospedale

