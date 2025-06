Qui sarete sempre benvenuti | Papa Leone accoglie i ciclisti in Vaticano

Il Vaticano si trasforma in palcoscenico di sport e valori! Papa Leone XIV ha accolto con calore i ciclisti del Giro d’Italia, celebrando il loro spirito di squadra e determinazione. “Un modello per i più giovani”, ha sottolineato, rimarcando l’importanza dello sport nell’educazione delle nuove generazioni. Questa iniziativa non solo promuove il ciclismo, ma rafforza anche un messaggio di unità e passione che attraversa i confini. Un incontro imperdibile!

Il Giro d'Italia passa anche dal Vaticano: i ciclisti sono stati accolti nel primo pomeriggio da Papa Leone XIV, che ha descritto i gareggianti come "un modello per i più giovani". A seguire le foto con la maglia rosa insieme al presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Qui sarete sempre benvenuti": Papa Leone accoglie i ciclisti in Vaticano

Leggi anche Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d'Italia: il saluto e la benedizione di Papa Leone XIV

Come scrive tg.la7.it: Un momento particolare ed unico per il Giro d'Italia 108 che, nell'ultima tappa a Roma, è stato ricevuto da Papa Leone XIV.

Napoli dal Papa per festeggiare lo scudetto, Leone XIV: "Dicono che sono romanista ma siete i benvenuti"

Si legge su informazione.it: Il pontefice ha accolto la squadra Campione d'Italia per festeggiare il 4° scudetto della storia partenopea CREDITI | SALA STAMPA VATICANA PAPA NAPOLI ROMA – Visita del Napoli Campione d’Italia in Vat ...

Papa Leone XIV accoglie il Napoli: "Dicono che sono romanista, ma siete i benvenuti"

Da informazione.it: Un’altra giornata da film per i tifosi del Napoli. Alle ore 15, il Napoli Campione d’Italia sbarcherà al Molo Luise da un aliscafo per poi sfilare su… Leggi ...