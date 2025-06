Qui i treni regionali L’idea unisce la politica

A Calenzano si accende il dibattito sul potenziamento dei treni regionali, con l’obiettivo di rendere il trasporto su rotaia più accessibile e vicino ai cittadini. La proposta di fermate alla stazione di Pratignone, approvata all’unanimità, rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità locale. Un trend sempre più forte in Italia: investire nei trasporti pubblici per un futuro più sostenibile e interconnesso. Un cambio che può fare la differenza!

Potenziare il trasporto su rotaia e fare in modo che i treni regionali possano fare fermate sul territorio calenzanese, in particolare alla stazione di Pratignone. Una richiesta precisa quella contenuta nella mozione presentata nell'ultima seduta del consiglio comunale dalla giunta calenzanese e votata all'unanimità dai gruppi di maggioranza ed opposizione. Sulla stessa linea, per una volta, per chiedere un miglioramento di quello che rappresenta un servizio con tantissime criticità, un 'tasto dolente' da sempre per Calenzano: "Sul territorio comunale ma anche nelle immediate vicinanze – ha spiegato il primo cittadino Giuseppe Carovani (nella foto in alto) – ci sono insediamenti importanti.

