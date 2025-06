Questa stagione promette bene

La nuova stagione balneare si preannuncia interessante! Mauro Bottone, del noto stabilimento Otello di Palombina, è fiducioso: “Abbiamo iniziato il primo maggio e, sebbene il clima sia altalenante, le premesse sono migliori rispetto all’anno scorso.” Questo ottimismo si inserisce nel contesto di un turismo estivo che cerca di riprendersi e reinventarsi. Riuscirà il caldo a dare il via alla vera estate? Non resta che aspettare!

Mauro Bottone lavora allo stabilimento Otello di Palombina ed è ottimista sulla stagione alle porte: "Abbiamo cominciato il primo maggio, tra alti e bassi, perché finora la stagione è stata altalenante. Ancora non c’è stato quel ben caldo che ci dovrebbe essere, ma a differenza dell’anno scorso abbiamo cominciato un po’ prima. C’è sempre il problema dei bagnini, siamo riusciti con qualche escamotage a lavorare lo stesso, le prospettive sono buone. E poi noi come stabilimento non abbiamo grossi problemi, la maggior parte dei nostri clienti sono tutti abbonati e poi la gente che viene qui è una clientela stanziale, già consolidata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Questa stagione promette bene"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mister Movie | Supacell Stagione 2: Rapman promette svolte dark per la serie Netflix

Scopri le novità sulla seconda stagione di Supacell, la serie rivelazione di Netflix! Rapman promette svolte dark e colpi di scena che cambieranno il destino dei protagonisti.

Cerca Video su questo argomento: Stagione Promette Bene Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Questa stagione promette bene; Stankovic, una prima stagione che promette bene: il Lucerna lo premia come MVP del club; Euphoria 3, Sydney Sweeney promette una stagione completamente folle; Ben Cherington promette di riportare la gloria ai Pittsburgh Pirates in mezzo a una stagione turbolenta e a un cambiamento di gestione.. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Questa stagione promette bene"

Come scrive msn.com: Mauro Bottone lavora allo stabilimento Otello di Palombina ed è ottimista sulla stagione alle porte: "Abbiamo cominciato il primo ...

Stankovic, una prima stagione che promette bene: il Lucerna lo premia come MVP del club

Si legge su tuttomercatoweb.com: La prima stagione tra i professionisti dell'ex capitano della primavera dell'Inter Aleksandar Stankovic si è conclusa come meglio non.

Arcane Stagione 2: abbiamo visto il primo atto e promette bene

Da msn.com: La seconda stagione di Arcane non inizia con lo stesso livello di adrenalina con cui ci ha lasciato la prima e questo, per noi, è un bene. Il primo atto da tre episodi si prende lo spazio che gli ...