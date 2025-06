Questa non è Ibiza ma è Circello | i The Kolors in concerto il 3 agosto

Un'estate all'insegna della musica e del divertimento: The Kolors sbarcano a Circello il 3 agosto! Dopo il successo dell'anno scorso, la band di Stash Fiordispino promette un concerto indimenticabile al Parco San Vito. In un'epoca in cui i festival estivi stanno vivendo una nuova rinascita, questo evento gratuito rappresenta l'occasione perfetta per ballare sotto le stelle e riscoprire il calore della musica dal vivo. Non perdere questa vibrazione!

Tempo di lettura: < 1 minuto I The Kolors tornano nel Sannio. Dopo la tappa dell' estate 2022 a Cautano, la band guidata da Stash Fiordispino farà tappa a Circello il prossimo 3 agosto 2025, per un concerto gratuito che si terrà al Parco San Vito. L'evento si inserisce nel tour estivo 2025 della band, protagonista negli ultimi anni di una nuova ondata di successo grazie a brani come " Italodisco " e "Cabriolet Panorama", oltre ai più recenti come "Un ragazzo una ragazza" e "Tu con chi fai l'amore". Il concerto a Circello rappresenta un'occasione imperdibile per i fan della zona di assistere a una performance live dei The Kolors.

