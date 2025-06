Quella è mia madre Orrore in Italia | vede un cadavere nel fosso la scoperta è agghiacciante

Una scoperta agghiacciante scuote l’Eur: un cadavere rinvenuto in un fosso, quello di un’anziana donna. La figlia, preoccupata per la lunga assenza, ha fatto scattare l’allerta. Questo tragico evento si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione sulla sicurezza e la cura degli anziani in Italia, dove è fondamentale non perdere di vista i legami familiari. Un monito a rimanere sempre vigili e attenti verso chi ci sta vicino.

Giallo all’Eur, dove nella serata di ieri è stato ritrovato il corpo senza vita di un’anziana donna in una scarpata adiacente a una piazzola di sosta. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 20 in viale dell’Oceano Indiano, in una zona appartata del quartiere romano. A dare l’allarme è stata la figlia della vittima, insospettita dall’assenza prolungata della madre, che si è recata sul posto e ha fatto la tragica scoperta. La vittima è una donna di 86 anni, residente a Roma, il cui corpo giaceva a pochi metri dalla sua automobile, regolarmente parcheggiata. Le dinamiche dell’accaduto restano al momento poco chiare: non è escluso che l’anziana possa essere scesa dalla vettura per una breve sosta e poi sia scivolata nella scarpata adiacente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Quella è mia madre”. Orrore in Italia: vede un cadavere nel fosso, la scoperta è agghiacciante

