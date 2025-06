QuBì – Rio Pusteria celebra la primavera con Malghe in Fiore

Questa primavera, Rio Pusteria si trasforma in un giardino profumato con “Malghe in Fiore”. Immagina di passeggiare tra paesaggi mozzafiato, assaporando piatti gourmet preparati con ingredienti freschi e naturali delle malghe. Un’esperienza che celebra la tradizione culinaria dell’Alto Adige, immergendoti nei sapori autentici del territorio. Non perdere l’occasione di scoprire come la natura e la gastronomia possano intrecciarsi in modo straordinario!

Con il ritorno di "Malghe in Fiore", Rio Pusteria celebra la primavera, tra escursioni nella natura ed eventi gastronomici. Oltre cinquanta le malghe e i rifugi protagonisti. Gli hotel aderenti all'iniziativa proporranno piatti preparati con ingredienti freschi provenienti dalle malghe locali, per farvi gustare i sapori autentici dell'Alto Adige, tra formaggi di alpeggio, speck,pane contadino, .