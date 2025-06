Quattro Passi tra le Stelle all’Ombra dell’Olivo Confidential dal Jumeirah Capri Palace…

Sotto il cielo stellato di Capri, la notte degli Oscar del Haute Cuisine si trasforma in un'esperienza indimenticabile. Al Jumeirah Capri Palace, l'eccellenza culinaria si sposa con l'arte di creare sapori unici: fiori di calamaro, tartare di scampi e acqua di mela verde. Un tripudio di gusti che celebra non solo la cucina, ma anche l’eleganza e la raffinatezza della cultura mediterranea. Scopri come ogni piatto racconta una storia!

E’ la notte degli Oscar del Haute Cuisine. L’alta sartoria ai fornelli, un custom made di sapori mediterranei per deliziare i palati intenditori di emiri e principesse. Un’ orchestra di chef per una sinfonia di gusti: fiori di calamaro, tartare di scampi e acqua di mela verde, una ventresca di tonno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Quattro Passi tra le Stelle all’Ombra dell’Olivo. Confidential dal Jumeirah Capri Palace…

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Quattro passi nel borgo delle storie”, passeggiata e festa in piazza a Pontecasale il 24 maggio 2025; A Borgo San Dalmazzo si festeggia il quartiere Gesù Lavoratore”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Quattro Passi con le Stelle. Cosa si mangia nel ristorante tristellato Michelin

Come scrive italiaatavola.net: Il countdown procede: 3. 3 le stelle che la Guida Michelin 2024 assegna a Quattro Passi. Il countdown procede: 2, 2 le stelle che Quattro Passi aveva nell’edizione 2023. Il countdown procede e giunge ...

Quattro Passi, il ristorante 3 Stelle Michelin di Fabrizio Mellino/ Una passione tramandata dal nonno

Riporta ilsussidiario.net: Quattro Passi è il ristorante di Fabrizio Mellino, ai vertici della classifica campana delle stelle Michelin. Con la bellezza di tre stelle all’attivo, i Quattro Passi si è recentemente ...

Guida Michelin 2024, Quattro Passi è il nuovo Tre Stelle: ecco come si mangia

Lo riporta gamberorosso.it: Dopo Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler anche il ristorante Quattro Passi di Massa Lubrense conquista le Tre Stelle Michelin 2024. Già premiato con 92 centesimi e Tre Forchette nella ...