Quasi due milioni di euro per le scuole di Cisterna

Quasi due milioni di euro in arrivo per le scuole di Cisterna: un’importante iniezione di fondi che segna un passo decisivo verso il futuro sostenibile. L’amministrazione comunale potrà così realizzare lavori di efficientamento energetico, migliorando non solo l'ambiente scolastico, ma anche la qualità della vita per gli studenti. Questo investimento rappresenta un trend crescente verso la sostenibilità nelle istituzioni pubbliche, riflettendo un impegno collettivo verso un domani più verde!

Finanziamenti in arrivo per il Comune di Cisterna. Un milione e 800.000 euro nelle casse dell'amministrazione per svolgere una serie di lavori di efficientamento energetico da realizzare in alcune scuole cittadine delle aree periferiche. L'annuncio è arrivato dalla Regione Lazio che ha comunicato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Quasi due milioni di euro per le scuole di Cisterna

