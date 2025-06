Quasi 10 mila giorni di stagionatura | è record per il Parmigiano Reggiano

Un traguardo straordinario per il Parmigiano Reggiano: quasi 10.000 giorni di stagionatura, un record che celebra la tradizione artigianale italiana. Questo formaggio invecchiato, firmato dal maestro casaro Romano Camorani, porta con sé la storia e la passione di un'intera cultura gastronomica. In un'epoca in cui il ritorno alle radici e all'autenticità è un trend in crescita, scoprire questo gioiello caseario è un'esperienza da non perdere!

Ha sfiorato i 10 mila giorni di stagionatura: è il Parmigiano Reggiano più antico mai tagliato e ancora edibile. La straordinaria forma, prodotta da Romano Camorani, casaro della Nazionale del Parmigiano Reggiano, è stata “aperta” nei giorni scorsi presso l’Acetaia Razzoli, a Villa Minozzo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Quasi 10 mila giorni di stagionatura: è record per il Parmigiano Reggiano

Cerca Video su questo argomento: Quasi 10 Mila Giorni Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Imballaggi, per l'Italia affari da quasi 10 miliardi: i numeri e le novità alla fiera Ipack-Ima; Aperto il Parmigiano Reggiano più antico, con quasi 10.000 giorni di stagionatura; Quasi 10.000 giorni di stagionatura: è record per il Parmigiano Reggiano, atteso per 27 anni e 3 mesi; Un Paese impoverito e disuguale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Quasi 10 mila giorni di stagionatura: è record per il Parmigiano Reggiano

Secondo parmatoday.it: La straordinaria forma, prodotta da Romano Camorani, è stata “aperta” nei giorni scorsi presso l’Acetaia Razzoli ...

Quasi 10 mila euro di aiuti a questo personaggio pubblico: è polemica

Segnala investireoggi.it: In sostanza, nei giorni dei suoi ultimi acuti, il governo Draghi avrebbe concesso uno sconto fiscale di quasi 10 mila euro allo scrittore, tornato alle cronache dopo i risultati delle elezioni in ...

Quasi 10mila firme contro la nomina di Filippo Ferri a Questore

Come scrive primamonza.it: Quasi 10mila firme contro la nomina di Filippo Ferri a Questore. I promotori della raccolta firme chiedono al Ministro di riconsiderare la sua decisione ...