Il dibattito sul quarto ponte di volano a Lecco sta accendendo gli animi, con il PD che chiede una corsia in uscita, mentre la Lega rivendica l'importanza di un progetto avviato da tempo. Questo confronto è emblematico di un trend più ampio: la necessità di infrastrutture moderne per sostenere lo sviluppo urbano. Scopri come questa battaglia politica potrebbe influenzare il futuro della mobilità nella tua città!

Riguardo al comunicato stampa del PD in merito alla corsia in uscita da Lecco sul terzo ponte, la Segreteria Provinciale della Lega lecchese precisa quanto segue: L’attuale realizzazione del ponte è il risultato di un impegno che affonda le radici nel passato. Nella prima fase, tutti gli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Quarto ponte, volano stracci. La Lega: “Una corsia, la richiesta del PD”

