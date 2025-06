Quartiere Santa Maria dissesto idrogeologico | la richiesta di Zuccarini per una commissione aperta ai residenti

A Santa Maria, l’allerta per il dissesto idrogeologico riemerge con forza: Vittoria Zuccarini, voce dei residenti, chiede una commissione aperta a tutti. Dopo due anni di attesa, la partecipazione dei cittadini è fondamentale per affrontare questa sfida. Il cambiamento climatico ci insegna che la collaborazione è la chiave per proteggere le nostre comunità. È ora di far sentire la propria voce e lavorare insieme per un futuro più sicuro!

"Dopo due anni di silenzio", Vittoria Zuccarini – residente del condominio Smeraldo, sgomberato a gennaio dello scorso anno – ha chiesto formalmente la convocazione urgente della nuova commissione consiliare sul dissesto idrogeologico, istituita dal Comune. La richiesta, inviata via Pec al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Quartiere Santa Maria, dissesto idrogeologico: la richiesta di Zuccarini per una commissione aperta ai residenti

