Quanto vale Doué dopo la vittoria della Champions col Psg

Desirè Douè, giovane talento del PSG, ha brillato nella finale di Champions League, consolidando il suo valore nel panorama calcistico europeo. Uscito al 67' tra gli applausi, il suo impatto in campo è un chiaro segnale: i club non possono più ignorare il potere dei giovinastri. In un'era in cui i giovani stanno riscrivendo le regole del gioco, Douè è pronto a diventare il prossimo grande protagonista. Preparati a seguirlo!

90 minuti per la consacrazione. Anzi, un po` meno: Desirè Douè è uscito al 67` della finale di Champions League tra Psg e Inter tra gli applausi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

