Quanto ha speso il PSG da quando i soldi li mette il Qatar per vincere finalmente la Champions

Negli ultimi 14 anni, il PSG ha investito oltre 1 miliardo di euro per costruire una squadra da sogno, ma la Champions League continua a sfuggire. Con l'ingresso del Qatar, i parigini hanno cercato di dominare il calcio europeo, solo per scoprire che il vero segreto del successo risiede nella coesione e nella crescita dei talenti. Un cambio di filosofia potrebbe essere la chiave per rivaleggiare con le storiche potenze del calcio!

Il PSG dei ricchissimi proprietari qatarioti da 14 anni ad oggi ha speso una cifra folle per accaparrarsi i migliori giocatori sulla piazza. Ma paradossalmente la consacrazione europea è arrivata proprio quando è cambiata la filosofia del club francese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

