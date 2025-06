Quanto guadagna Yates per aver vinto il Giro d’Italia il ricco premio in denaro per la Maglia Rosa

Simon Yates, trionfatore del Giro d'Italia 2025, non solo ha conquistato la prestigiosa maglia rosa, ma ha anche messo le mani su un premio in denaro che farà gola a molti. Questo successo non è solo una celebrazione personale, ma si inserisce in un contesto più ampio, dove il ciclismo sta riscuotendo un interesse crescente tra i giovani. Scopri quanto guadagnerà Yates e come questo premio potrebbe influenzare le future generazioni di ciclisti!

Il trionfo al Giro d'Italia 2025 da parte di Simon Yates ha permesso al capitano della Visma - Lease a Bike di iscrivere il proprio nome nella storia del ciclismo internazionale. Ma anche di poter incassare una cifra totale considerevole: da dividere in parte con i propri compagni di squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giro d’Italia 2025, Simon Yates: “Contento per oggi, spero di essere protagonista nell’ultima settimana”

Durante la decima tappa del Giro d’Italia 2025, Daan Hoole ha conquistato la sua prima vittoria in un Grande Giro, sorprendendo gli appassionati.

Giro d’Italia, 14ª tappa: vince Asgreen, del Toro guadagna, Ciccone-choc; Giro d’Italia 2025, ribaltone Simon Yates sul Finestre! Chris Harper si prende la tappa; La denuncia di Vendrame scuote il Giro d'Italia: Alcuni tifosi hanno provato a farci cadere a 70km/h; LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Simon Yates firma il ribaltone e fa pagare il tatticismo esasperato di Del Toro e Carapaz. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il pianto liberatorio di Simon Yates: con un’impresa si prende il Giro e chiude i conti con il passato

Come scrive fanpage.it: Simon Yates nel 2018 era maglia rosa ma al Colle delle Finestre crollò e perse il Giro. Sette anni dopo al Colle delle Finestre va all’attacco e ribalta il Giro d’Italia 2025. Il britannico supera Del ...

Simon Yates ha vinto il Giro d’Italia sorprendendo tutti

Secondo ilpost.it: Il ciclista inglese ha rimontato il distacco che aveva dagli avversati nell'ultima vera tappa, con una prestazione sorprendente e spettacolare ...