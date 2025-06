Quanti punti ha perso Jasmine Paolini nel ranking WTA e chi può superarla al Roland Garros

Jasmine Paolini si ferma agli ottavi di finale del Roland Garros 2025 e perde un bel gruzzolo di punti: ben 1060, scendendo a quota 4805 nel ranking WTA. Questo evento sottolinea la volatilità del tennis femminile, dove anche una grande prestazione dell'anno precedente può svanire in un attimo. Attenzione alle agguerrite concorrenti come Coco Gauff e Aryna Sabalenka, pronte a superare l’azzurra nella caccia al vertice!

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Jasmine Paolini nel tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis: l’azzurra saluta Parigi con 240 punti, ma lunedì prossimo dovrà scartare i 1300 conquistati lo scorso anno con la finale, dunque ne perderà 1060 in classifica. L’azzurra scenderà a quota 4805 ma al momento resta al numero 4 del ranking WTA virtuale, ma rischia di essere scavalcata da quattro inseguitrici: nella peggiore delle ipotesi, dunque, Paolini potrebbe scivolare al numero 8 del mondo lunedì 9 giugno. Tre delle quattro tenniste in questione devono raggiungere le semifinali per superare l’azzurra: si tratta della cinese Zheng Qinwen, già qualificata ai quarti, la russa Mirra Andreeva e la statunitense Madison Keys, le quali domani scenderanno in campo per gli ottavi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti punti ha perso Jasmine Paolini nel ranking WTA e chi può superarla al Roland Garros

Leggi anche Jasmine Paolini sorpassa Iga Swiatek nel ranking WTA! 1000 punti pesantissimi prima del Roland Garros - Jasmine Paolini sorprende, sorpassando Iga Swiatek nel ranking WTA prima di Roland Garros, grazie a 1000 punti fondamentali.

Se ne parla anche su altri siti

La classifica Atp, il ranking aggiornato e la posizione degli italiani; Roland Garros 2025, Sinner vince con Rinderknech 6-4, 6-3, 7-5: Jannik al 2° turno; Arrivederci a Empoli, Venezia e Monza; Lo Scudetto del Napoli in 10 partite. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Quanti punti ha perso Sinner nel confronto con Alcaraz e Zverev? Bottino misero per gli avversari

Lo riporta oasport.it: Masters 1000 Miami: 400 punti (lo scorso anno perse in semifinale contro Grigor Dimitrov) Masters 1000 Montecarlo: 100 punti (lo scorso anno perse agli ottavi di finale contro Stefanos Tsitsipas ...

Quanti punti ha perso Zverev da Sinner nel ranking ATP. E anche Alcaraz può al massimo pareggiare a Indian Wells

Lo riporta oasport.it: mentre il teutonico dovrà rinunciare ai 200 punti ottenuti con i quarti di finale. Il tedesco, che ne ha ottenuti soltanto 10 in California, ne perde dunque 190 dall’azzurro: nella classifica ...

Jannik Sinner, quanti punti Atp ha perso per il caso doping. E Wada valuta il ricorso

Scrive iltempo.it: La sentenza ha previsto una decurtazione di 400 punti in classifica. La posizione di numero 1 del circuito non è a rischio, visto che il secondo (Novak Djokovic) hacirca duemila punti in meno.