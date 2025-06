Quando va in onda Makari 4 la quarta stagione rinviata ad autunno 2025 su Rai 1

La quarta stagione di "Makari" è stata rinviata all'autunno 2025, ma l'attesa non fa altro che aumentare l'hype attorno a Saverio Lamanna, il detective che ha conquistato il pubblico italiano. In un contesto in cui i gialli nostrani stanno vivendo una nuova giovinezza, il mix di mistero e cultura siciliana rende questo show imperdibile. La voglia di scoprire nuovi enigmi è palpabile: chi resisterà fino al 2025?

Makari 4 quando esce la quarta stagione?. Prosegue a gonfie vele il cammino di Saverio Lamanna, il personaggio ideato da Gaetano Savatteri e interpretato splendidamente da Claudio Gioè. Makari è ormai una certezza per il giallo all’italiana di Rai 1. Tutti vogliono proseguire, sia attori che produttori, e soprattutto c’è la spinta fondamentale del pubblico con una media 4 milioni e mezzo di spettatori in tv. Sono in corso le riprese nelle location già note. Ma quando va in onda Makari 4 su Rai 1? Makari 4 riprese con Claudio Gioè e il resto del cast. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piper Spettacolo Italiano – Fiction e Serie Tv Italiane (@spettacoloitaliano) Dal set emerge la prima foto ufficiale con gli attori protagonisti. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Quando va in onda Makari 4, la quarta stagione rinviata ad autunno 2025 su Rai 1

Ne parlano su altre fonti

Rai 1 riavvia Màkari 3: Claudio Gioè travolto da due ex fidanzate e un omicidio; Makari, la nuova stagione slitta all’estate: da stasera su Rai 1 tornano le repliche della terza in prima sera; Makari 4 si farà? Quando torna in onda e anticipazioni quarta stagione/ Rai rompe il silenzio: Al; Makari 4 stagione: quando esce, anticipazioni e streaming. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Makari 4 si farà? Quando torna in onda e anticipazioni quarta stagione/ Rai rompe il silenzio: “Al lavoro”

Come scrive ilsussidiario.net: Makari 4 si farà, quando torna in onda? Anticipazioni quarta stagione, direttrice Rai fiction: "Siamo già al lavoro con la scrittura delle nuove puntate" ...

“Makari 4” quando andrà in onda? Le anticipazioni sulla trama: l’hype dei fan è alle stelle

Si legge su tag24.it: Scopri tutte le anticipazioni sulla trama Makari 4: quando esce la nuova stagione dell'amatissima fiction di Rai 1 ambientata tra le meraviglie della Sicilia? Ecco i dettagli ...

Makari, la nuova stagione slitta all’estate: da stasera su Rai 1 tornano le repliche della terza in prima serata

Da msn.com: Il ritorno di Makari 4, inizialmente previsto tra i titoli di punta della primavera televisiva Rai, è stato ufficialmente posticipato ...