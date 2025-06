Quando le Valli fanno coro Il sogno musicale di 150 giovani Così la terra suona all’unisono

In un'epoca in cui la musica unisce e risveglia passioni, "Tre Valli in Musica" si erge come un faro di speranza e creatività. Con 150 giovani protagonisti, questo progetto abbraccia la bellezza delle valli toscane, trasformando tradizione e modernità in armonie condivise. Non è solo un evento: è un coro che risuona nelle comunità, avvicinando generazioni e rafforzando legami. Scopri come la musica può davvero cambiare il mondo!

Sboccia " Tre Valli in musica " tra le terre antiche e di meraviglia di tre Valli, la Valdera, la Valdicecina e la Valdelsa: un progetto nato dalla spinta di Patrizia Frati della Pro Loco di Casole d’Elsa e che promette di portare energia, creatività e partecipazione tra i giovani e le comunità locali. Coinvolti 17 Comuni (per la Valdera e la Valdicecina, Pontedera, Chianni, Volterra, Pomarance, Lajatico, Montecatini Valdicecina e Terricciola) con la sinfonia delle 15 Pro Loco dei tre territori. Un’idea pilota in Toscana presentata ieri a Volterra che abbraccia 150 giovani, con scuole, associazioni e accademie musicali, scuole di danza, l’istituto superiore Carducci del colle etrusco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quando le Valli fanno coro. Il sogno musicale di 150 giovani. Così la terra suona all’unisono

