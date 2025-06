Quando la prossima gara di F1? GP Canada 2025 | programma orari tv

Il Gran Premio del Canada 2025 si avvicina! Dal 13 al 15 giugno, i motori ruggiranno sul circuito di Montréal, pronta a regalare emozioni indimenticabili. Questo GP non è solo una tappa del Mondiale, ma un momento cruciale in un campionato sempre più competitivo. Con le nuove regole aerodinamiche in gioco, sarà interessante vedere chi dominerà la pista. Non perdere l’occasione di vivere l’adrenalina della Formula Uno!

Il Mondiale di Formula Uno si concede, finalmente, una pausa! Dopo tre weekend consecutivi di azione, il Circus si prende un indispensabile fine settimana di riposo prima di affrontare una trasferta intercontinentale. Difatti, alle tre gare in area mediterranea, farà seguito il Gran Premio del Canada, programmato dal 13 al 15 giugno. Come d’abitudine, si gareggerà a Montreal, nel Quebec. La sede è ormai storica, poiché ospita il GP del Paese della Foglia d’Acero dal lontano 1978. Inizialmente vi si correva in autunno, ma il meteo spesso inclemente di quel periodo dell’anno ha portato allo spostamento nel mese di giugno a partire dal 1982. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la prossima gara di F1? GP Canada 2025: programma, orari, tv

