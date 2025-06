Quando inizia il Tour de France 2025? Date programma le 21 tappe

Il Tour de France 2025 si prepara a conquistare gli appassionati del ciclismo dal 5 al 27 luglio, con un programma ricco di emozioni e sfide. Ben 21 tappe, tra cui due cronometro, promettono adrenalina pura! Con una copertura televisiva ampia su Rai Sport HD e Rai 2 HD, gli spettatori potranno vivere ogni istante. Non perdere l’occasione di tifare i tuoi ciclisti preferiti in questa storica competizione!

Il Tour de France 2025 è in programma tra sabato 5 e domenica 27 luglio, con 2 giorni di riposo, previsti martedì 15 e lunedì 21 luglio: vasta la copertura televisiva in chiaro ed in abbonamento per le 21 tappe previste, di cui 19 frazioni in linea ed 2 cronometro individuali. La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà a cura di Eurosport 1 HD. Lo streaming gratuito sarà di Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato a discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. Diretta live testuale integrale su OA Sport. Tour de France 2025: annunciate le wild-card CALENDARIO TOUR DE FRANCE 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it