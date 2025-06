Quando i ragazzi sfidano la provincia Scomodo lancia un crowdfunding

In un'epoca in cui la solitudine attanaglia i giovani, "Scomodo" lancia un crowdfunding audace per creare spazi di aggregazione a Empoli. Con il motto "Gli spazi sono la risposta", questa iniziativa si inserisce in un trend crescente: la ricerca di connessione e comunità tra i ragazzi. Un'opportunità imperdibile per dare voce e forza a una generazione che non vuole più sentirsi sola. Scopri come puoi contribuire!

"La solitudine è la crisi della nostra generazione. Gli spazi sono la risposta": con questo incipit viene presentata l’ultima campagna di “ Scomodo “, comunità sbarcata a Empoli nel novembre scorso che ora ha deciso di fare il prossimo, grande passo per gli under 35 del territorio. Dal 15 maggio, e fino al prossimo 15 giugno, è stato infatti attivato un crowdfunding, vale a dire un progetto di azionariato popolare, con l’obiettivo di aprire uno spazio fisico dedicato ai membri della comunità, e più in generale a tutti i giovani del territorio, come forma di contrasto alla solitudine giovanile. "Ciò che manca – si legge nella nota ufficiale rilasciata da “Scomodo“ – è uno spazio di confronto, che permetta l’incontro con l’altro e con se stessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quando i ragazzi sfidano la provincia “Scomodo“ lancia un crowdfunding

