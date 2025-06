Quando gioca Sinner contro Rublev al Roland Garros | data e orario del prossimo incontro

Il grande tennis torna protagonista al Roland Garros! Lunedì 2 giugno, Jannik Sinner sfiderà Andrey Rublev in un incontro che promette emozioni forti. In un periodo in cui il tennis italiano sta vivendo una seconda giovinezza, questa partita potrebbe essere un ulteriore passo verso la storia. Riuscirà Sinner a conquistare il pubblico parigino? Non perdere l'occasione di vivere un match che potrebbe segnare un momento epico!

La prossima partita di Jannik Sinner al Roland Garros 2025 si terrà lunedì 2 giugno. Sinner affronterà il russo Andrey Rublev. Tutte le informazioni su data e orario del match del Roland Garros. 🔗 Leggi su Fanpage.it

