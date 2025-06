Quando è la partita? Data ora di kickoff posizione mentre il PSG prendi gli Spurs

Il 1° giugno 2025, alle 21:08, il Paris Saint-Germain sfiderà il Tottenham Hotspur nella Supercoppa UEFA. Dopo la trionfante vittoria dei parigini in Champions League, l'attesa per questo match è alle stelle. Sarà un confronto tra due stili di gioco distintivi e un’opportunità per vedere se l’allenatore del PSG, Luis Enrique, saprà sorprendere gli Spurs. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di calcio!

2025-06-01 21:08:00 Ecco quanto riportato poco fa: In seguito al Triumph di Paris Saint-Germain in Champions League di sabato, le due squadre in competizione per la Supercoppa UEFA di questa stagione sono state confermate. I record di Luis Enrique incontreranno il Tottenham Hotspur dopo che Ange Postecoglou ha mantenuto la sua promessa di argenteria di seconda stagione mentre Spurs ha sollevato l’Europa League a Bilbao con la vittoria sul Manchester United. PSG ha smantellato l’Inter a Monaco di Monaco, correndo per 5-0 vincitori-il più grande margine di vittoria finale nella storia della competizione-per gentile concessione di una svolta a stella del desiderio Dowe, che ha insaccato un tutore, nonché gol di Achraf Hakimi, Kvicha Kvaratskhelia e Sostituire Senny Mayulu. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

