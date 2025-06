Quando contano solo i like

...scosso Bologna. In un'epoca in cui i "like" sembrano contare più delle azioni concrete, questa vicenda ci invita a riflettere su quanto sia facile trasformare momenti di adrenalina in viralità. I Bolo.riders, protagonisti di un gesto che ha scontentato molti, hanno scelto la via del social per scusarsi, restituendo così al pubblico il potere di giudicare. Un curioso esempio di come l'era digitale plasmi le relazioni sociali!

Ci hanno messo alcuni giorni, ma alla fine si sono scusati. E l’hanno fatto, ovviamente, postando tutto sui social: “Ci scusiamo con i cittadini che si sono sentiti offesi e preoccupati per le nostre azioni, e con le istituzioni”. Loro sono i ciclisti di Bolo.riders, autori della spericolata discesa in bici sotto il portico di San Luca che tanto ha fatto discutere in questi giorni. Una ‘impresa’ compiuta di notte, filmata con le GoPro e caricata sul loro profilo Instagram. “Non l’abbiamo fatto per sfidare o infrangere la legge – hanno spiegato –. La discesa è stata eseguita con attenzione maniacale alla sicurezza altrui, con un controllo totale sull’area”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quando contano solo i like





