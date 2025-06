Quali supermercati sono aperti il 2 giugno? Da Esselunga a Conad Coop e Lidl ecco la lista e gli orari dei negozi operativi

Il 2 giugno, mentre festeggiamo la Repubblica, non lasciarti sorprendere dalla chiusura dei negozi! Esselunga, Conad, Coop e Lidl sono pronte a servirti, ma con orari speciali. In un contesto in cui la spesa è diventata un rito, conoscere gli orari è fondamentale per pianificare al meglio la tua giornata. Scopri quali supermercati saranno aperti e approfitta di questa opportunità per fare acquisti e celebrare con gusto!

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, giornata festiva che quest’anno cade di lunedì. Nonostante la ricorrenza nazionale, numerosi supermercati in tutta Italia garantiranno il servizio ai clienti, anche se con orari differenti da quelli consueti. Alcune catene manterranno le porte aperte per tutta la giornata, altre solo per alcune ore, mentre in alcuni casi è prevista la chiusura totale. Ecco una panoramica aggiornata per orientarsi tra aperture e chiusure. Esselunga, Conad, Carrefour Esselunga ha comunicato che la maggior parte dei suoi punti vendita sarà aperta dalle 8 alle 20, anche se in alcune zone potrebbe essere adottato un orario ridotto, motivo per cui è consigliato verificare sul sito ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Quali supermercati sono aperti il 2 giugno? Da Esselunga a Conad, Coop e Lidl, ecco la lista e gli orari dei negozi operativi

Altre letture consigliate

Supermercati, dal 5 giugno i ‘Barletta’ diventano ‘Sole 365’: attesa per il Lidl in viale dell’UniversitÃ

Dal 5 giugno, i supermercati Barletta di Benevento si trasformeranno in Sole 365, segnando un importante restyling del settore della grande distribuzione cittadina.

Cerca Video su questo argomento: Supermercati Sono Aperti 2 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ci sono supermercati aperti il 2 giugno 2025?; Roma, supermercati e centri commerciali aperti il 2 giugno: la mappa completa e gli orari dei singoli punti ve; Festa della Repubblica 2025: scopri quali supermercati Conad saranno aperti; Supermercati aperti il 2 giugno 2025, la lista completa: dal Conad al Carrefour e l'Esselunga, gli orari. 🔗Ne parlano su altre fonti

Supermercati aperti il 2 giugno 2025, quali sono? La lista completa: dal Conad al Carrefour e l'Esselunga, gli orari

Segnala msn.com: Ci sono supermercati aperti il 2 giugno? Per chi ha bisogno di fare spesa all'ultimo minuto o chi proprio non ha potuto fare un salto prima del giorno ...

Supermercati aperti domani, lunedì 2 giugno 2025, Festa della Repubblica/ Elenco completo per tutte le città

Si legge su ilsussidiario.net: Supermercati aperti domani, lunedì 2 giugno 2025: dove fare la spesa durante la Festa della Repubblica, l'elenco completo ...

ELENCO | Supermercati aperti il 2 giugno 2025: ecco quali sono

Riporta msn.com: Quali negozi rimarranno aperti anche durante la Festa della Repubblica nell'Isola? E con quali orari? La lista e tutte le informazioni utili ...