Quali sono le città toscane in cui la qualità della vita è migliore?

FIRENZE – La Toscana si conferma un paradiso per la qualità della vita, con città come Firenze e Siena che brillano nella classifica del Sole 24 Ore. Mentre Bergamo conquista il primo posto, la bellezza e la cultura toscana continuano a richiamare visitatori e nuovi residenti, rendendo la regione un esempio di equilibrio tra tradizione e modernità. Scopri quali sono le città toscane che offrono il meglio per vivere!

FIRENZE – La classifica della qualità della vita 2024, stilata dal Sole 24 Ore, ha incoronato quest’anno Bergamo come la provincia dove si vive meglio in Italia, con un punteggio di 640,52. La città orobica scala ben quattro posizioni rispetto all’anno precedente, superando Trento (seconda con 639,90 punti) e Bolzano (terza con 635,09 punti). La Lombardia si conferma una regione di eccellenza, piazzando diverse province ai vertici della graduatoria. L’annuale indagine del Sole 24 Ore, che valuta la qualità della vita nelle province italiane dal 1990 al 2024, offre un quadro dettagliato del benessere nel paese, analizzando sei classifiche di settore e numerosi indicatori specifici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Scopri altri approfondimenti

Arezzo investe sull’asfalto: lavori in città e nelle frazioni per sicurezza e qualità stradale

Arezzo investe quasi 8 milioni di euro per interventi su strade urbane e frazioni, migliorando sicurezza, decoro e qualità della mobilità.

Cerca Video su questo argomento: Sono Città Toscane Cui Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cultura e tempo libero, la città migliore della Toscana (e sul podio italiano) è Firenze; Quali sono le città toscane in cui la qualità della vita è migliore?; La protesta di Livorno contro le grandi navi; Dove si vive meglio in Toscana? La classifica completa delle migliori città per qualità della vita: con alcune sorprese. 🔗Cosa riportano altre fonti