Quali sono i supermercati aperti il 2 giugno | info e orari per fare la spesa

Il 2 giugno, mentre l'Italia celebra la sua Repubblica, molti si trovano a dover fare i conti con la lista della spesa dell'ultimo minuto. Ma non temete! Diversi supermercati saranno aperti, pronti a fornirvi tutto il necessario per rendere indimenticabili i vostri festeggiamenti. Sapevate che negli ultimi anni, l'abitudine di organizzare pic-nic e grigliate è in costante crescita? Scoprite quali negozi rimarranno aperti e gli orari per non restare mai

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, è una giornata di celebrazione nazionale, ma non per tutti è sinonimo di completo relax. Capita spesso, infatti, che qualcuno si accorga all’ultimo momento di aver dimenticato qualcosa per il picnic, per il pranzo con i parenti o per il barbecue con gli amici. In questi casi, la domanda è sempre la stessa: quali supermercati saranno aperti? La risposta varia da catena a catena, con punti vendita che scelgono aperture straordinarie o orari festivi. Per evitare sorprese, è sempre consigliabile controllare i siti ufficiali dei vari marchi, poichĂ© ogni negozio può gestire autonomamente i propri orari in base alla zona e alla clientela. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

