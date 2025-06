Quale sicurezza energetica per il futuro del globo? Le risposte da Astana

La sicurezza energetica globale si gioca su più fronti, e l'Astana International Forum è stato il palcoscenico ideale per discuterne. Con petrolio e gas ancora protagonisti, la rotta Baku-Tbilisi-Ceyhan emerge come un asse cruciale per la diversificazione. In un contesto di crescente instabilità geopolitica, capire queste dinamiche è fondamentale. Qual è il futuro dell'energia sostenibile? La risposta potrebbe sorprendere. Unisciti al dibattito!

Petrolio e gas restano vitali per garantire la sicurezza energetica e la diversificazione delle rotte di esportazione passa anche dalla rotta Baku-Tbilisi-Ceyhan. Questa la consapevolezza dei massimi esperti energetici, riuniti all’Astana International Forum, che hanno fatto il punto su obiettivi e strategie. Nel mezzo il macro tema della sicurezza energetica, che resta il principale indicatore di progetti e alleanze, non fosse altro perché impatta sulle future rotte (come quella tra Kazakistan e Azerbaigian) e i numeri dell’Opec, secondo cui la domanda globale di petrolio dovrebbe aumentare a 106,31 milioni entro il 2025. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Quale sicurezza energetica per il futuro del globo? Le risposte da Astana

