Lucca, la città delle mura, non sembra essere un paradiso per i giovani. Un'indagine de Il Sole 24Ore la colloca al 75esimo posto in Italia, tra le province più deludenti per i ragazzi. Questo mette in luce una questione cruciale: come attrarre e trattenere i talenti under 35? I giovani di Siena e Arezzo sembrano trovare opportunità migliori. È tempo di riflettere su ciò che Lucca può fare per risvegliare il suo potenziale giovanile!

Lucca è un paese per giovani? Secondo una recente indagine promossa da Il Sole 24Ore, non troppo. La nostra provincia si trova infatti nella metà bassa della classifica, piazzandosi al 75esimo posto a livello nazionale. Guardando alla Toscana, gli over 18 e under 35 del nostro territorio, vivono peggio (per così dire) dei coetanei di Siena, Arezzo, Grosseto, Pisa e Firenze, ma meglio dei ‘gemelli’ di Pistoia, Massa-Carrara e Prato. Da questi dati statistici – basati cioè su 15 parametri ‘calcolabili’ – emerge infatti un quadro chiaro scuro: i giovani lucchesi fanno figli tardi, non aprono attività e pagano canoni di affitto molto alti rispetto al reddito medio, ma si sposano più dei loro coetanei, hanno più possibilità di avere contratti a tempo indeterminato e possono vantare di un numero leggermente più alto di spettacoli e concerti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quale città per i ragazzi?. Le statistiche ci bocciano e allora lo chiediamo a loro

