Qual è il primo museo al mondo in cui le opere d’arte possono essere toccate

A Londra sta per aprire il primo museo al mondo dove l'arte si può toccare, rompendo le barriere tradizionali dei musei. Questa innovativa esperienza non solo rende l'arte più accessibile, ma invita a riflettere sul potere del tatto nella fruizione culturale. In un'epoca in cui il digitale sembra predominare, questo museo rappresenta un affascinante ritorno alla fisicità, stimolando una connessione più profonda tra l'opera e il visitatore. Non perdere l'opportunità

Dimenticate i museo con videosorveglianza, teche e corde, a Londra sta per inaugurare un nuovo spazio espositivo in cui i visitatori possono toccare con mano le opere d'arte: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

