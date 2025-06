Putin chi tace sui missili puntati sull' Italia

Mentre l'ombra della guerra si allunga sulla Libia, il silenzio di Putin sui missili puntati sull'Italia fa riflettere. Con il trasporto di armamenti da Tartus a Tobruk, la Russia sta giocando una partita strategica nel Mediterraneo. Questo non è solo un conflitto locale; stiamo assistendo a un rinnovato equilibrio di potere che potrebbe riscrivere le dinamiche geopolitiche europee. Restate sintonizzati: il futuro è più incerto di quanto pensiamo.

Per far arrivare la guerra in Libia bastano gli aeroporti. È così che, nel dicembre scorso, dalla base navale siriana di Tartus, la Russia ha trasportato seimila tonnellate di equipaggiamento militare a Tobruk. Secondo la rivista dell’accademia militare di Westpoint, CTC Sentinel, il carico comprendeva mortai 2S12 Sani, camionette 2L81 necessari a caricarli e a muoverli fino ai campi di battaglia, oltre ai mezzi di trasporto truppe. Alla lista, il Wall Street Journal aggiungeva inoltre radar per batterie antiaeree S-400 e S-300. Senza contare i militari russi e i mercenari stranieri sbarcati indisturbati in Cirenaica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Putin, chi tace sui missili puntati sull'Italia

Altre letture consigliate

Colloqui a Istanbul sull'Ucraina: Putin tace, Trump incerto. Zelensky: "Pronti a ogni formato di negoziato"

A Istanbul si aprono i colloqui sulla crisi ucraina, con Vladimir Putin in silenzio e Donald Trump in una posizione incerta.

Cerca Video su questo argomento: Putin Tace Missili Puntati Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Putin, chi tace sui missili puntati sull'Italia | .it. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina, le 7 condizioni di Putin per la pace: dal no alla Nato all'addio di Zelensky, dalle armi ai territori occupati

Scrive ilmessaggero.it: La Russia deve prima scoprire le carte, sostiene Volodymyr Zelensky. Solo allora Kiev deciderà se valga la pena sedersi lunedì al tavolo negoziale a Istanbul. Sarebbe tempo ...

Missili puntati sull’Europa (con navi e sottomarini): perché le parole di Lavrov da Mosca segnano il ritorno alla Guerra Fredda

Riporta corriere.it: Naturalmente è molto difficile prevedere se davvero, quando e dove, Putin ordinerà di puntare i missili a corto e medio raggio contro l’Europa. L’ipotesi considerata più probabile è che i ...

Putin: “Nato in guerra se Ucraina usa missili in Russia”/ Ultimatum a Biden dopo la visita di Blinken a Kiev

Da ilsussidiario.net: IL MESSAGGIO DI PUTIN ALL’OCCIDENTE E L’ULTIMATUM AGLI STATI UNITI: “CON MISSILI A LUNGO RAGGIO LA NATO È IN GUERRA” Con la controffensiva lanciata stamattina dalla Russia contro l ...