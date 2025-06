Purtroppo è lui Tragedia in Italia | era scomparso da Capodanno il drammatico ritrovamento

Una tragedia che colpisce tutti noi: il ritrovamento del corpo di Aziz Ziriat, scomparso dal Capodanno nelle Dolomiti, riporta alla luce i rischi legati all'escursionismo in montagna. Questo drammatico evento ci ricorda l'importanza di affrontare la natura con rispetto e preparazione. In un periodo in cui sempre più persone si avvicinano ai sentieri, riflettiamo sulla sicurezza e sui limiti da rispettare. La montagna non perdona.

Dopo mesi di ricerche e speranze affievolite, si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda dei due escursionisti britannici scomparsi nelle Dolomiti il giorno di Capodanno. Il corpo di Aziz Ziriat, 36 anni, originario di Londra, è stato ritrovato ieri mattina dai soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, grazie anche al supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza. Ziriat si trovava in montagna insieme all'amico Sam Harris, 35 anni, anch'egli londinese, il cui corpo era stato individuato già nei primi giorni di gennaio, circa un chilometro più a monte, alla base della parete sud del Carè Alto, una delle vette del gruppo montuoso dell'Adamello.

Tragedia in Italia: era scomparso da Capodanno, il drammatico ritrovamento

