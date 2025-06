Puppo | Sinner gioca poco e si allena tanto in questi giorni Rune favorito su Musetti ma non di tanto

Il Roland Garros 2025 sta regalando emozioni forti e sorprese inattese! Mentre Puppo Sinner si concentra sull'allenamento, Rune è il favorito contro Musetti, ma la battaglia si preannuncia serrata. In questo contesto avvincente, la puntata di TennisMania – Speciale Roland Garros offre analisi e approfondimenti imperdibili. Scopri quali strategie potrebbero fare la differenza nei prossimi match: il tennis è un gioco di testa e cuore!

Siamo arrivati al giro di boa del Roland Garros 2025 e gli spunti di interesse non mancano. Proprio per questo motivo la puntata odierna di TennisMania – Speciale Roland Garros, in onda sul canale YouTube di OA Sport, ha toccato moltissimi argomenti. Tra quello che si è visto e quello che dovremo ancora vedere. Il commento ha preso il via, ovviamente, dalla secca vittoria di Jannik Sinner contro Jiri Lehecka. Il pensiero di Dario Puppo: “ Una vittoria schiacciante. 11 game di fila per iniziare. Un 6-0 6-1 6-2 che non ha lasciato scampo al ceco. Ora per Jannik arriverà il match contro Andrey Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo: “Sinner gioca poco e si allena tanto in questi giorni. Rune favorito su Musetti, ma non di tanto”

