Pupi Avati sceglie Fregene e Maccarese per il suo nuovo film

Il litorale romano rivive la magia del grande cinema con Pupi Avati, che ha scelto Fregene e Maccarese per il suo nuovo film "Il tepore del ballo". Questa scelta non è solo un omaggio alla bellezza dei luoghi, ma un segnale di come le produzioni italiane stiano riscoprendo il potere evocativo delle location locali. Chi sa, magari sarà il trampolino di lancio per nuovi talenti del cinema!

Fiumicino – Il grande cinema italiano fa tappa ancora una volta nel litorale romano. Nei giorni scorsi, le localitĂ di Fregene e Maccarese hanno ospitato le riprese del nuovo film di Pupi Avati, Il tepore del ballo, attualmente in lavorazione. Il progetto porta la firma della Duea Film Spa, casa di produzione fondata dai fratelli Pupi e Antonio Avati, e si avvale del sostegno della Commissione Cinematografica della CittĂ di Fiumicino, guidata da Alessandro De Nitto. Una stazione dei Carabinieri in riva al mare. Tra le location selezionate, spiccano diversi angoli del lungomare di Fregene, trasformato per l’occasione in una suggestiva stazione dei Carabinieri, cornice di alcune scene chiave del film. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

