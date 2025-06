Pullman da Cesena per la manifestazione nazionale a Roma ' Basta complicità In piazza per Gaza'

Il 7 giugno, Cesena si prepara a unirsi alla voce del cambiamento con un pullman diretto a Roma per la manifestazione "Basta complicità. In piazza per Gaza". Un'opportunità imperdibile per far sentire la propria voce contro l'ingiustizia e la violenza. Questo evento si inserisce in un trend sempre più forte di mobilitazione sociale e sensibilizzazione su temi di diritti umani. Non restare a guardare, partecipa e fai la differenza!

Il Partito Democratico di Cesena, Alleanza Verdi e Sinistra Cesena e Movimento 5 Stelle Cesena organizzano un pullman per partecipare alla manifestazione nazionale "Basta complicità. In piazza per Gaza", che si terrà sabato 7 giugno a Roma. "A Gaza continua da mesi un massacro senza precedenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Pullman da Cesena per la manifestazione nazionale a Roma 'Basta complicità. In piazza per Gaza'

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Pullman Cesena Manifestazione Nazionale Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Pullman da Cesena per la manifestazione nazionale a Roma 'Basta complicità. In piazza per Gaza'; Domani nuova manifestazione. Luci e candele per le vittime di Gaza; Pd e Avs organizzano pullman per la manifestazione nazionale per Gaza. 🔗Cosa riportano altre fonti

Domani nuova manifestazione. Luci e candele per le vittime di Gaza

msn.com scrive: È la terza, ritrovo alle 21 in piazza del Popolo. Si organizza un pullman per quella nazionale il 7 giugno a Roma .

“L’ultimo giorno di Gaza”, Cesena si mobilita: l’appuntamento

Scrive livingcesenatico.it: Le pensioni del mese di giugno saranno in pagamento, in tutti gli uffici postali del comprensorio cesenate, a partire da martedì 3: la comunicazione di Poste Italiane.

M5S alla manifestazione: "Siamo contro il riarmo europeo"

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Il Movimento Cinque Stelle territoriale parteciperà oggi alla manifestazione nazionale ... Oggi partiranno quattro pullman da Cesena, che raccoglieranno attivisti e persone della società civile ...