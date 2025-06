Puglia cresce la povertà energetica | il 174% non ha accesso Costi elevati per le famiglie

In Puglia, dove si parla di nucleare e si è pionieri nelle energie rinnovabili, si nasconde una realtà preoccupante: il 17,4% della popolazione vive in povertà energetica. Ben 676mila persone faticano a coprire i costi delle bollette. Questo paradosso evidenzia l'urgenza di unire innovazione e giustizia sociale per garantire a tutti l'accesso a un'energia sostenibile e accessibile. Un tema cruciale in un'epoca di transizione ecologica

