Psg umilia Inter 5-0 in finale Champions League | il trionfo di Luis Enrique

Il PSG trionfa con un clamoroso 5-0 sull’Inter nella finale di Champions League, segnando un’era di dominio sotto la guida di Luis Enrique. Questa vittoria non è solo un trofeo, ma un messaggio forte e chiaro: il calcio sta evolvendo verso uno stile di gioco più spettacolare e offensivo. Con questo successo, il PSG si conferma come il club da battere, mentre l'Inter deve riflettere e rinascere. Chi sarà il prossimo a sfidare la grandezza francese?

(Adnkronos) – Manita di uno splendido Psg all’Inter nella finale di Champions League. Un netto 5-0 che non ammette repliche. Il Psg è stato più forte in tutti i reparti e si è aggiudicato meritatamente l’ultimo atto della massima competizione continentale per Club. La squadra di Luis Enrique ha espresso tutta la sua tecnica, classe, velocità mettendo da subito in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi, che torna a casa con la sconfitta più pesante nella storia delle finali di Champions League. I nerazzurri escono quindi ancora battuti nella finale e dopo Istanbul anche Monaco è amara per l’Inter che dopo aver perso il campionato, lascia anche la Coppa dalle grandi orecchie che va per la prima volta al Psg. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Leggi anche PSG sul tetto d’Europa, clamoroso 5-0 ai danni dell’Inter: Luis Enrique umilia Inzaghi - Il PSG conquista l'Europa con un trionfo clamoroso: 5-0 contro l'Inter in una finale da sogno. Luis Enrique, dopo le critiche iniziali, dimostra il suo valore, trasformando il team parigino in una macchina da guerra.

Su questo argomento da altre fonti

Psg umilia Inter, 5-0 in finale Champions League: il trionfo di Luis Enrique; Finale senza storia, il Psg umilia l'Inter: la Champions è di Luis Enrique; Il Psg umilia 5-0 l'Inter in finale e trionfa a Monaco, il «golden boy» Désiré Doué domina i nerazzurri: per I; Il Psg umilia 5-0 l'Inter in finale e trionfa a Monaco, Inzaghi deluso: «Non so se sarò al mondiale per Club». 🔗Ne parlano su altre fonti

Il Psg umilia 5-0 l'Inter in finale e trionfa a Monaco, Inzaghi deluso: «Non so se sarò al mondiale per Club»

Riporta leggo.it: L'appuntamento con la storia: stasera alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera Inter e Psg si sfidano nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo la sconfitta di due ...

Psg umilia Inter, 5-0 in finale Champions League: il trionfo di Luis Enrique

msn.com scrive: Luis Enrique in avvio sceglie proprio il giovane Doué in avanti con Dembelé e Kvaratskhelia, mentre conferma Pacho al fianco di Marquinhos in difesa e Fabian in mediana. Inzaghi si affida in avanti ...

Inter umiliata dal PSG in finale di Champions, disfatta storica: Inzaghi chiude con zero titoli

Lo riporta fanpage.it: Il PSG domina 5-0 contro l’Inter nella finale di Champions League e si prende la coppa. È la sconfitta più pesante in finale da quando è stata istituita la nuova formula del torneo.