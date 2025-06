Psg Triplete e sguardo al futuro | chi può vincere il Pallone d'Oro? I nomi

Il PSG festeggia il suo triplete, ma la vera sfida inizia ora: chi conquisterà il Pallone d'Oro? Tra nomi illustri e giovani promesse, le scommesse si accendono. E mentre i riflettori si spostano sulla Champions League 2024/25, l'Inter e altre squadre pronte a mettere in campo il loro talento, ci chiediamo: chi avrà la meglio in questo torneo così competitivo? La lotta è aperta!

I pronostici per la vittoria della Champions League 202425 pendevano un po` di qua e un po` di là: alcuni davano per favorita l`Inter, altri. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

PSG, una stagione straordinaria: il triplete parigino nasce da scelte finalmente giuste e dalla coppia Campos-Luis Enrique

Si legge su eurosport.it: CALCIO - Ligue 1 dominate, finale di Champions League e Coppa di Francia conquistate senza diritto di replica. Per i parigini è stato un anno perfetto.

Simone Inzaghi, dal sogno Triplete all'incubo "zero titoli". L'allenatore può lasciare l'Inter

Lo riporta msn.com: Come due anni fa ad Istanbul, Simone Inzaghi ha dovuto chinare la testa. Dopo la finale contro il City, ecco il tracollo contro il Psg, sempre in finale di Champions. Dal sogno del ...

PSG, Donnarumma: “Futuro? Il rinnovo dipende dal club…”

Scrive calciostyle.it: Gigio Donnarumma, il talentuoso portiere italiano, ha recentemente espresso il suo pensiero sul futuro con il Paris Saint-Germain. Intervistato dai media, Donnarumma ha dichiarato: “Sono sotto ...