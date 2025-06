PSG parla Luis Enrique | Xana è sempre con me spiritualmente da quando è andata via col corpo

Nel cuore della notte parigina, Luis Enrique ha condiviso un pensiero profondo dopo la vittoria del PSG in finale di Champions League. Ha rivelato: "Xana è sempre con me spiritualmente." Queste parole toccanti non solo evidenziano il legame tra la vita e la morte, ma ricordano a tutti noi l'importanza di portare avanti l'eredità di chi amiamo. In un'epoca in cui lo sport si intreccia con le emozioni, queste affermazioni ci invitano a riflettere sul potere

PSG, Luis Enrique nel post partita: «Xana è sempre con me spiritualmente da quando è andata via col corpo». Le parole Ieri sera, nel corso del postpartita di PSG Inter, il tecnico dei francesi Luis Enrique, ha parlato della vittoria in finale di Champions League. Ecco le parole a Sky Sport. SULLA FINALE– «La mia preoccupazione maggiore di questa settimana . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG, parla Luis Enrique: «Xana è sempre con me spiritualmente da quando è andata via col corpo»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Psg Parla Luis Enrique Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Psg-Inter, Luis Enrique: Al club manca la Champions, siamo qui per questo; Da Donnarumma a Luis Enrique passando per Kvara: il PSG parla italiano; PSG, Al-Khelaifi irrompe in diretta mentre parla Luis Enrique: E' il migliore al mondo; PSG-Inter, Luis Enrique emoziona con il ricordo di Xana: sulla maglia con la bandiera, il 2015 si ripete. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

PSG, Al-Khelaifi irrompe in diretta mentre parla Luis Enrique: "E' il migliore al mondo"

Riporta informazione.it: PSG, Al-Khelaifi irrompe in diretta mentre parla Luis Enrique: 'E' il migliore al mondo' l Paris Saint-Germain ce l'ha fatta: dopo tanto inseguire (e investire), la Champions League è arrivata anche a ...

Luis Enrique gigantesco, mentre il PSG alza la Champions guarda i giocatori dell’Inter e fa un gesto

Lo riporta fanpage.it: Il linguaggio del corpo del tecnico spagnolo non ha bisogno di interpretazioni, il messaggio è chiarissimo: non dimentica gli avversari e rende loro l'onore ...

Psg, Luis Enrique: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Xana sempre con me”

Scrive informazione.it: Le dichiarazioni dell'allenatore spagnolo, alla sua seconda Champions League vinta da allenatore Jacopo del Monaco 1 giugno - 00:44 Poche ore fa, il Psg di Luis Enrique ha vinto la prima Champions Lea ...