PSG parata con la Coppa sugli Champs Elysées dopo la storica vittoria in Champions League

Il PSG celebra la storica vittoria in Champions League con una festa straordinaria sugli Champs Élysées, dove oltre 100.000 tifosi si sono uniti per omaggiare i nuovi campioni d’Europa. Questo trionfo non è solo un successo sportivo, ma un simbolo di rinascita per il calcio francese, che ora brilla sulla scena europea. Un momento che segna un nuovo capitolo, aprendo le porte a future conquiste. Chi non vorrebbe far parte di questa epica celebrazione?

PSG, è l’ora della festa: 100 mila persone sugli Champs Elysées per salutare i nuovi campioni d’Europa Dopo la storica vittoria per 5-0 sull’Inter nella finale di Monaco, il PSG ha portato per la prima volta la Champions League nella capitale francese, dando vita a una giornata di festeggiamenti senza precedenti. Circa 100.000 tifosi si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG, parata con la Coppa sugli Champs Elysées dopo la storica vittoria in Champions League

Leggi anche PSG-Inter -4 alla finale: Inzaghi col gruppo al completo. Terminati i codici per i biglietti. Parigi organizza la festa-vittoria agli Champs Elysées - La settimana culminante è finalmente arrivata per Paris Saint Germain e Inter, pronti a sfidarsi nella finale che promette emozioni forti.

