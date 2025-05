PSG Luis Enrique | "Dopo Mbappé cercato un percorso diverso Togliere pressione era la mia preoccupazione"

Il PSG di Luis Enrique scrive la storia, conquistando la sua prima Champions League con un roboante 5-0 contro l’Inter. Un trionfo che segna un nuovo inizio per il club parigino e una liberazione dalla pressione su Mbappé. In un calcio che cerca equilibrio tra superstar e squadra, questa vittoria rappresenta un cambio di rotta strategico: meno individualismi, più gioco collettivo. Scopri come questa filosofia potrebbe rivoluzionare il futuro del calcio europeo!

La notte in cui il Paris Saint-Germain ha scritto la storia. I parigini hanno travolto 5-0 l`Inter in finale e conquistato la loro prima Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

PSG, Luis Enrique a Sky : "Dopo Mbappé abbiamo cercato un nuovo percorso, siamo cresciuti tutti"

PSG, Luis Enrique: "Dopo Mbappé cercato un percorso diverso. Togliere pressione era la mia preoccupazione"

"Sarà un PSG più forte senza Mbappé": il capolavoro di Luis Enrique, ha reso 'normale' la partita più importante

