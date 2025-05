PSG Luis Enrique | Dopo Mbappé cercato un percorso diverso Togliere pressione era la mia preoccupazione | Champions League

Luis Enrique, nuovo timoniere del PSG, punta a ridisegnare la squadra dopo l'era Mbappé. La sua priorità? Togliere pressione ai giocatori, creando un ambiente sereno per puntare alla Champions League. In un calcio sempre più esigente, l'allenatore spagnolo evidenzia l'importanza di un approccio diverso. Sarà questa la ricetta per riportare il PSG in vetta? Scopri come il cambiamento può influenzare le dinamiche del club parigino!

La notte in cui il Paris Saint-Germain ha scritto la storia. I parigini hanno travolto 5-0 l'Inter in finale e conquistato la loro prima Champions League, chiudendo la stagione con il Triplete. Al termine della partita e dopo l'impresa, il tecnico del PSG Luis Enrique ha parlato a Sky Sport: le sue dichiarazioni.

