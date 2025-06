PSG la festa per la vittoria della Champions League | bus scoperto per le vie della città e Marquinhos capopopolo

Il PSG brilla come una stella nel firmamento del calcio! Dopo aver sollevato la Champions League, Parigi si trasforma in un grande palcoscenico di festeggiamenti. Con un bus scoperto che attraversa la città e Marquinhos a fare da capopopolo, i tifosi vivono un momento di unione e gioia collettiva. Questo trionfo non è solo sport, ma un simbolo di speranza e celebrazione per una città che ama il calcio.

Il giorno dopo è quello dei festeggiamenti a Parigi. All`indomani della netta vittoria della Champions League in finale contro l`Inter, il PSG.

Leggi anche Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Champions: 2 morti durante la festa per la vittoria del PSG contro l'Inter. Oltre 500 arresti

Almeno 2 persone sono morte, 192 sono rimaste ferite durante i festeggiamenti in Francia per la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League contro l'Inter.

Dalla vittoria del PSG in Champions alla tragedia: la festa dei tifosi si trasforma in incidenti con morti, feriti e centinaia di arresti.