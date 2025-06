Psg la festa per la Champions è un incubo | morto 17enne a Dax tifosi devastano gli Champs Elysées auto sulla folla a Grenoble 294 arresti

La vittoria del PSG in Champions League avrebbe dovuto essere un momento di gioia, ma si è trasformata in caos. La morte di un giovane e gli scontri sugli Champs-Elysées rivelano un lato oscuro della passione calcistica. Con 294 arresti a Grenoble e auto in mezzo alla folla, la celebrazione mostra quanto possa essere fragile il confine tra festa e violenza. La domanda sorge spontanea: dove stiamo andando come società?

Una festa che si è trasformata in un incubo. Scontri a Parigi, sugli Champs-Elysées dove la folla stava festeggiando la Champions League vinta dal PSG. Ma non solo. Come. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Psg, la festa per la Champions è un incubo: morto 17enne a Dax, tifosi devastano gli Champs Elysées, auto sulla folla a Grenoble, 294 arresti

